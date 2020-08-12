«الشارقة للمتاحف» تواصل فعالياتها الافتراضية

المصدر: (الشارقة - البيان)

تواصل هيئة الشارقة للمتاحف حزمة من الفعاليات والمحاضرات وورش العمل،والأنشطة الافتراضية عبر تطبيق زوم، الخصة بالصيف، والتي بدأت يوم السادس من يوليو الماضي.

وأكدت منال عطايا مدير عام الهيئة أن إطلاق حزمة متنوعة من الورش التعليمية والأنشطة الذهنية الترفيهية، جاء استجابة للإقبال المتزايد على الخيارات التي يوفرها العالم الافتراضي.

وتتنوع باقة البرامج لتضم مجموعة من المحاضرات وورش العمل والأنشطة التعليمية والترفيهية المتميزة التي تستهدف العائلات والأطفال من مختلف الفئات العمرية والأفراد من ذوي الإعاقة والمختصين والباحثين وكافة أفراد المجتمع.

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