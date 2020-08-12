«الفجيرة الثقافية» تدشن متحفاً رقمياً

المصدر: (الفجيرة - البيان)

دشنت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أول من أمس، المتحف الرقمي للفن التشكيلي الإماراتي على تطبيق «إنستغرام» كمنصة تنشر إبداعات الفنانين الإماراتيين، وتلقي الضوء على ما يختزن الوطن من مواهب فنية متميزة.

ويهدف المتحف إلى توثيق الحركة التشكيلية في دولة الإمارات وتعزيز الوعي بالثقافة البصرية، والتوجه بها إلى أوسع قطاعات الشباب على المنصات الرقمية وتعريفهم بالمنجز التشكيلي الإماراتي.

وقال خالد الظنحاني رئيس الجمعية: «إن المبادرة تأتي في إطار سعي»الفجيرة الثقافية«إلى خلق منصّة جديدة تمكّن الجمهور العربي والدولي من الاطلاع على الفن التشكيلي الإماراتي، وتقديم مساحة خاصة لإبراز المواهب الإماراتية واحتضان الفنانين الإماراتيين».

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