«الشيخ زايد للكتاب» تعيد هيكلة هيئتها العلمية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن إعادة هيكلة هيئتها العلمية، والترحيب بانضمام أربعة أعضاء جدد هم: الأستاذ والباحث الفرنسي فلوريال ساناغستان، والأكاديمي الدكتور محمد أبو الفضل بدران، والمترجم الأردني/‏‏الألماني الدكتور مصطفى سليمان، والأكاديمي الأردني/‏‏الأمريكي الدكتور خالد المصري.

وتتولى الهيئة العلمية كل عام مهمة اختيار مجموعة من الشخصيات الثقافية المرموقة للعمل في لجان التحكيم التسع، كما تعمل على النظر في مقترحات هذه اللجان واعتمادها قبل رفعها إلى مجلس أمناء الجائزة لإصدار الموافقة النهائية واختيار الفائزين بالجائزة.

ويعمل ساناغستان حالياً أستاذاً في فرع الدراسات العربية في جامعة لوميير في ليون.

أمّا د.محمد أبو الفضل بدران فيشغل منصب نائب رئيس جامعة جنوب الوادي في جمهورية مصر العربية. ويقيم د. مصطفى سليمان في العاصمة الألمانية برلين ويعمل فيها مترجماً فورياً ووسيطاً ثقافياً. أما د.خالد المصري فهو أستاذ جامعي يُدرِّس في قسم اللغات والآداب الحديثة في جامعة سوارثمور في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

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