«دبي للثقافة» تدعم المسرح والسينما ببرنامج افتراضي

المصدر: دبي - البيان

أعدت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بالتعاون مع مسرح دبي الوطني برنامجاً افتراضياً متكاملاً لدورات وورش تفاعلية في المسرح والسينما. وعلى مدار خمسة أشهر تمتد من أغسطس حتى ديسمبر، سيتيح البرنامج الذي يقام تحت مظلة برنامج دبي للفنون الأدائية، مجموعة ثرية من الندوات والمبادرات والمؤتمرات التي تهدف إلى دعم المواهب الإبداعية الشابة في مجالي المسرح والسينما.

فنون

ويحفل البرنامج الذي يستهدف المواهب الشابة والمهتمين والمتخصصين في مجال الفنون المسرحية والسينمائية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي، بمجموعة من المحاضرات النظرية والعملية، تقدمها وتديرها نخبة من المتخصصين في هذين المجالين. ففي شهر أغسطس يحمل البرنامج في جعبته دورات تدريبية حول فنون الإخراج والإنتاج المسرحي وقراءة النص المسرحي والأداء الصوتي على المسرح.

أما خلال شهر سبتمبر، فسيكون المشاركين على موعد مع ورشتي عمل حول النقد المسرحي للمبتدئين وقراءة في نص مسرحي عالمي.

وسيضم البرنامج على مدار شهر أكتوبر ندوةً شبابية تحت عنوان «المسرح الشبابي الإماراتي.. إلى أين»، وتستضيف مجموعة من نجوم ونجمات الإخراج والإنتاج والتمثيل المسرحي على مستوى الإمارات من مواطنين ومقيمين. كما ستعقد ندوةً علمية بعنوان «استراتيجية مسارح دبي – عام الاستعداد للخمسين».

ندوات

أما شهر نوفمبر فسيشهد تنظيم مؤتمر افتراضي حول السينما الإماراتية بعنوان «أفلام من الإمارات.. الواقع والمستقبل»، وخلال شهر ديسمبر سيتم تنظيم ندوةً افتراضية تحت عنوان «النقد المسرحي في فضاء وسائل التواصل الاجتماعي»، إلى جانب ذلك، سيستضيف البرنامج على مدار الأشهر الخمسة عدداً من الشخصيات المسرحية المشهورة على الساحة الإماراتية والإقليمية ضمن مبادرة بعنوان «تجربة فنّان».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز