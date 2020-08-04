«التعلّم الإلكتروني» لـ«دبي للثقافة» و«لينكدإن» تستقطب 1200 طلب

المصدر: دبي - البيان

تحقق مبادرة «التعلم الإلكتروني» التي أطلقتها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أخيراً، بالشراكة مع شبكة «لينكدإن» نجاحاً لافتاً، حيث استقطبت عدداً كبيراً من المبدعين في الإمارة وخارجها. وقد وصل عدد الطلبات المقدمة إلى 1200 طلب، حصل 928 منها على تراخيص التعلم من «لينكدإن»، في حين لا تزال الطلبات الأخرى قيد المراجعة.

وجاءت مبادرة التعلم الإلكتروني ضمن جهود «دبي للثقافة» الرامية إلى الإسهام في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للارتقاء بالمشهد الإبداعي في الإمارة من خلال دعم أفراد المجتمع الإبداعي عبر توفير منصة لتطوير مهاراتهم ودعمهم بالمعرفة اللازمة لصقل مواهبهم والارتقاء بمستواها.

تعكس هذه الاستجابة الكبيرة للمبادرة الدور الفاعل الذي يلعبه التعاون الاستراتيجي في دعم المجتمع الإبداعي المحلي لمواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الراهنة. يُذكر أن «دبي للثقافة» أطلقت هذه المبادرة بعد توقيعها مذكرة تفاهم مع «لينكدإن» لدعم المواهب الإبداعية في دبي والإمارات.

وشملت المذكرة 3 محاور رئيسية: تأسيس شبكة ثقافية عالمية من دبي، توفير فرص للتعلم والتدريب أمام المبدعين من المحترفين، استفادة الهيئة من البيانات والإحصائيات الشاملة المتاحة على منصة «لينكدإن» لاستخدامها في إجراء دراسات وأبحاث مستقبلية.

من خلال هذه المبادرة، توفر الهيئة الفرص للمهنيين في المجال الثقافي والإبداعي للاستفادة من خدمة التعلم الإلكتروني، حيث تتيح أكثر من 100 دورة تعليمية متخصصة.

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