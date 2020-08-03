طيف الفنون «إشراقات» إبداعية ثرية في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

انطلقت، أمس، فعاليات المعرض الفني الافتراضي «إشراقات»، الذي تنظمه جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، عبر منصتها الفنية على «انستغرام»، بمشاركة نخبة من الفنانين الإماراتيين، وهم: الدكتورة نجاة مكي، وعبدالرحيم سالم، وخالد الجلاف، ومبارك محبوب، وخليل عبدالواحد.

ويضم المعرض الذي يستمر حتى 6 أغسطس الجاري، مجموعة واسعة من الأعمال الفنية، توزعت بين الرسومات والمنحوتات ولوحات الخط العربي والصور الفوتوغرافية والأعمال التركيبية، التي تحتفي بالتجارب البشرية والطبيعة المجتمعية وانعكاساتها الفلسفية على نسيج التطور الحضاري.

وقال خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية: «إن المعرض يقدّم طيفاً متنوعاً من الأعمال الإبداعية بخامات وأساليب وموضوعات فنية متعددة، بهدف إثراء المشهد الإبداعي، ودعم الفنانين المعاصرين الإماراتيين وإلقاء الضوء على دورهم الرائد في تعزيز التطور الفكري للمجتمع الإماراتي، عبر عرض أعمالهم أمام جمهور افتراضي متنوع».

وجهة ثقافية

وأوضح الظنحاني أن «الفجيرة الثقافية» تعمل على خلق بيئة مؤسسية متميزة، تحفز الإبداع والتميز، وتدعم رؤية الإمارات الطموحة، التي تهدف إلى نقل الثقافة الإماراتية إلى العالم، فضلاً عن تعزيز مكانة الفجيرة وجهة ثقافية رائدة تحتفي بالإبداع في مختلف أطيافه، وتشجع المبدعين والموهوبين في كل المجالات.

وعبرت الدكتورة نجاة مكي عن سعادتها بالمشاركة بهذا المعرض الرقمي. وأضافت: «لقد جاء اسم المعرض (»إشراقات«، ليعبر عن مضمون الأعمال المعروضة، التي تركّز على الفن بمختلف صوره وأشكاله في البيئة المحيطة، فالفن لغة تحمل مضموناً جمالياً وتجربة ثقافية مصوغة فنياً للتعبير عن الذات».

وثمنت مكي جهود القائمين على تنظيم المعرض في جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، مؤكدة أهمية الدور، الذي يقومون به من أجل النهوض بمستويات الوعي الفكري للفن التشكيلي ونشره على فئات المجتمع كافة.

لغة كونية

وأكد الفنان والخطاط خالد الجلاف، أهمية الخط العربي باعتباره لغة كونية قادرة على محاورة العالم، قائلاً: إن حضور الخط العربي في المعارض الفنية المتنوعة يعد ازدهاراً للفنون بصورة عامة، وهو ما يؤكد قوة الدولة وعظمتها.

ولفت إلى أن فن الخط العربي تطور في الإمارات بشكل سريع، حيث باتت اليوم قبلة للخطاطين والباحثين عن جماليات اللغة والحروف وتعابيرها، كما أثنى على جهود جمعية الفجيرة الثقافية في تنظيم هذا المعرض الفريد الذي يخاطب مزيجاً متنوعاً من الثقافات داخل العالم الافتراضي.

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