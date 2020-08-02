«كلمة» يطلق سلسلة ترجمات عن الأوبئة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلق مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مبادرة لترجمة مجموعة من الكتب التي تتناول الأمراض والأوبئة، في الماضي والحاضر، بهدف زيادة الوعي الصحي، وتطوير المعارف المتعلّقة بالأمور الصحيّة، وتحفيز الجمهور على اتباع نمط حياة صحي مستدام ينعكس إيجابياً على المجتمع، والتأكيد على دور الإنسان في حماية نفسه ومجتمعه من مخاطر العدوى.

وبالتعاون مع مطبعة جامعة أكسفورد البريطانية، حصل مشروع «كلمة» للترجمة على حقوق ترجمة أربعة كتب عن الأوبئة من سلسلة أكسفورد الشهيرة «مقدمات موجزة». والكتب الأربعة هي «الطاعون» للمؤلف بول سلاك، و«الأوبئة» لكريستيان دبليو ماكميلين، و«جهاز المناعة» لبول كليرمان و«الأمراض المعدية» لمارتا واين وبنجامين إن بولكر. كما بادر مشروع «كلمة» إلى العمل على ترجمة كتاب «في العدوى» للكاتب الإيطالي باولو جوردانو.

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