مكتبة كلباء العامة تستأنف نشاطها 3 أغسطس

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت مكتبة كلباء العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، عن افتتاح أبوابها أمام الزوّار بعد انتهاء أعمال الصيانة الداخلية واستئناف العمل بنسبة 100٪، وذلك بدءاً من يوم غدٍ الإثنين، بعد أن أغلقت أبوابها خلال الأشهر الماضية استجابة للإجراءات الاحترازية التي وضعتها دولة الإمارات للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وتستقبل المكتبة زوّارها من الساعة 8 صباحاً حتى 8 مساءً بعد أن دعّمت بيئتها الثقافية بأعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية، لتواصل تقديم خدماتها وفق المعايير الصحية التي توفّر مناخاً صحياً آمناً للجميع، مما يتيح للزوّار الفرصة للاستمتاع بما تقدمه أرفف وقاعات المكتبة.

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