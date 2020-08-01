رحيل الباحث الإماراتي صلاح البنا بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفكري

المصدر: دبي - ريم الكمالي

توفي، اليوم السبت، الباحث والكاتب الإماراتي د. صلاح البنا، بعد معاناة مع المرض، مخلفاً دراسات مهمة أثرى بها المكتبة الإماراتية والعربية خلال مسيرة حافلة بالعطاء الفكري.

وكان، رحمه الله، قد حرص على تحدي ظروفه الصحية وأصر على أن لا يدع المرض يثنيه عن عزمه وأهدافه فاستطاع إكمال دراساته العليا، كما قدم إسهامات ودراسات تاريخية واجتماعية نوعية.

الراحل الدكتور صلاح هو الابن الأكبر لقاسم سلطان، مدير عام بلدية دبي، سابقاً، كان مهتمًا بالتاريخ السياسي للإمارات قبل الاتحاد.

ورغم مرضه وتعبه وعدم قدرته على السفر، لم يتوان عن المشاركة في الفعاليات الفكرية والثقافية ومواصلة الاشتغال على أطروحة في رسالة الدكتوراه المؤجلة في المملكة المتحدة، والتي تضمنت دراسات تفصيلية وافية وعميقة عن الواقع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي في الدولة قبل قيام الاتحاد.

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