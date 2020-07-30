«الأدباء والكتاب العرب» يناقش دور «الإعلام في زمن كورونا»

المصدر: الشارقة - وام

نظم الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في الشارقة ندوة افتراضية بعنوان «الإعلام في زمن كورونا» لتسليط الضوء على تعاطي وسائل الإعلام مع أزمة انتشار فيروس كورونا بشقيه الرقمي والتقليدي ومدى التزامها بالموضوعية من حيث طمأنة المجتمع والابتعاد عن فخ التهويل والمبالغة في نشر المادة الإعلامية.

شارك في الندوة، التي تأتي ضمن سلسلة الندوات التي يعتزم الاتحاد تنظيمها بتقنية البث المباشر، المفكر الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، والهنوف محمد مدير مقر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في الشارقة رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، والإعلامي علي عبيد الهاملي مدير مركز الأخبار في مؤسسة دبي للإعلام، والروائي السعودي عبده خال والكاتب الجزائري خالد عمر بن ققه والإعلامي الدكتور حبيب حمود وأدار الندوة الإعلامي محمد عيد.

وناقشت الندوة التغطية الإخبارية لوسائل الإعلام التقليدية في مواجهة احتواء أزمة كورونا واستعراض دور شبكات التواصل الاجتماعي وبثها للأخبار في إطار الشائعات والحديث حول أهمية تشكيل إعلام فاعل في إدارة الأزمات.

إيجابيات

وأوضح الدكتور علاء عبد الهادي أن الجائحة لم تقتصر على السلبيات فحسب بل كان لها إيجابيات كثيرة، حيث وحدت الشعور الإنساني بالخطر مع إدراك الأوساط الإعلامية بأهمية التعاون العلمي المشترك إضافة للاهتمام بالبيئة والمحافظة على مناخ الكرة الأرضية. واستعرضت الهنوف أهمية دور اتحاد الأدباء والكتاب العرب وأنشطته التي تخدم المشهد الثقافي والأدبي، عبر تنظيمه مجموعة من الأنشطة الشهرية وسلسلة من الندوات التي تتناول الأنواع الأدبية ومعارض الكتاب في ظل الجائحة إضافة إلى تنظيم مسابقات أدبية.. مؤكدة أهمية اللجوء إلى وسائل الإعلام الرسمية في الحصول على المعلومات المتعلقة بالجائحة.

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