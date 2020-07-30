«الشارقة للكتاب» تستقبل وفداً إيطالياً

المصدر: (الشارقة - البيان)

استقبل أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، في مقرّ الهيئة كلاً من نيكولا لينر سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة، والبروفيسور إيدا زيليو غراندي، مديرة المعهد الثقافي الإيطالي في أبوظبي، في زيارة بحثا خلالها تعزيز سبل التعاون المشترك الذي يجمع إمارة الشارقة مع الجهات والمؤسسات الثقافية الإيطالية.

وبحث الجانبان خلال الزيارة حضور الناشرين وصناع المعرفة الإيطاليين في كل من مؤتمر الناشرين، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، إلى جانب مشاركة الناشرين والمترجمين في منحة الترجمة، ودورها في تعزيز فرص التبادل الثقافي والإبداعي العربي الإيطالي، كما استعرضا البرنامج الذي تضعه الشارقة استعداداً لحضورها ضيف شرف معرض بولونيا لكتاب الطفل. ومن جانبه، أكد السفير الإيطالي حرصه على دعم جهود التعاون والعمل المشترك مع الإمارات.

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