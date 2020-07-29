13 رواية في قائمة «بوكر» الطويلة 2020

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

تم الإعلان، أخيراً، عن القائمة الطويلة للروايات المرشحة للفوز بجائزة بوكر الأدبية لعام 2020، والتي ضمت 13 رواية تم اختيارها من أصل 162 تم نشرها في بريطانيا وأيرلندا ما بين أكتوبر 2019 وسبتمبر 2020.وكان لافتاً هذا العام وجود 8 مؤلفين في أول رواية لهم، إلى جانب روائيين مشهورين من أمثال دايم هيلاري مانتل من بريطانيا، وتستسي دانغاريمبغا من زيمبابواي، وآن تايلور من الولايات المتحدة، وغيرهم، فضلاً عن تصدر 8 نساء القائمة الطويلة في مقابل 4 رجال.

ومن المتوقع أن تختار لجنة تحكيم مؤلفة من 5 حكام، 6 روايات في قائمة قصيرة بتاريخ 15 سبتمبر المقبل، قبل الإعلان عن الفائز النهائي بالجائزة في شهر نوفمبر المقبل.

ومن بين الروايات المرشحة للفوز، تشير صحيفة «إندبندنت» إلى الرواية الأخيرة في ثلاثية هيلاري مانتل، وعنوانها «المرايا والضوء»، وكانت مانتل قد حصدت جائزة بوكر مرتين في السابق على الروايتين السابقتين في الثلاثية: «قصر الذئاب» في و«أخرجوا الجثث».

وقالت رئيسة لجنة تحكيم الجائزة لعام 2020، مارغريت بوسباي: «كل كتاب من تلك الكتب يحمل تأثيراً أكسبه موقعاً على القائمة الطويلة، ويستحق أن يصل لقراء أكثر، من بينها روايات اكتسحت التاريخ بشخصيات لا تنسى بُعثت فيها الحياة وتم إبرازها، وروايات مثلت لحظة تغيير ثقافي، أو ضغوط يواجهها فرد في مجتمع قبل وما بعد حياة المدن البائسة».

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