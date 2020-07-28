رحيل الناقد المسرحي المصري حسن عطية
توفي الناقد المسرحي المصري حسن عطية داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى المعادي، بعد صراعه مع مرض السرطان وتدهور حالته الصحية.
وكان مقربون قد صرحوا لـ "اليوم السابع" إن عطية يحتاج إلى نقل دم على وجه السرعة، وهو ما حاول المستشفى توفيره في الساعات الأخيرة، لكنه لقي ربه بعد تدهور حالته.
وكانت حالة عطية الصحية تدهورت في الفترة الأخيرة، وتم إيداعه غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، وذلك بعد أيام من خروجه من مستشفى قصر العيني الفرنساوي.
يذكر أن الناقد حسن عطية حصل على الدكتوراه من العاصمة اﻹسبانية مدريد، عمل سابقا كعميد المعهد العالي للفنون الشعبية، وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية، ونشر له العديد من الإصدارات، منها (الثابت والمتغير: دراسات في المسرح والتراث) و(سناء جميل: زهرة صبار قمرية) و(نجيب محفوظ في السينما المكسيكية) و(ألفريد فرج: صانع الأقنعة المسرحية – المجلس الأعلى للثقافة - 2003 م) و(عزت العلايلي: ملح الأرض وحلوها).