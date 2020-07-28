رحيل الناقد المسرحي المصري حسن عطية

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي الناقد المسرحي المصري حسن عطية داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى المعادي، بعد صراعه مع مرض ‏السرطان وتدهور حالته الصحية.‏

وكان مقربون قد صرحوا لـ "اليوم السابع" إن عطية يحتاج إلى نقل دم على وجه السرعة، وهو ما حاول المستشفى توفيره في ‏الساعات الأخيرة، لكنه لقي ربه بعد تدهور حالته.‏

وكانت حالة عطية الصحية تدهورت في الفترة الأخيرة، وتم إيداعه غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات ‏الخاصة، وذلك بعد أيام ‏من خروجه من مستشفى قصر العيني ‏الفرنساوي.‏

يذكر أن الناقد حسن عطية حصل على الدكتوراه من العاصمة ‏اﻹسبانية مدريد، عمل سابقا كعميد المعهد العالي للفنون الشعبية، ‏وعميد ‏المعهد العالي للفنون المسرحية، ونشر له العديد من ‏الإصدارات، منها (الثابت والمتغير: دراسات في المسرح والتراث) ‏و(سناء جميل: ‏زهرة صبار قمرية) و(نجيب محفوظ في السينما ‏المكسيكية) و(ألفريد فرج: صانع الأقنعة المسرحية – المجلس ‏الأعلى للثقافة - 2003 ‏م) و(عزت العلايلي: ملح الأرض ‏وحلوها).‎

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