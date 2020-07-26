مكتبة أبوظبي للأطفال تستأنف خدمات الإعارة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

بعد إعادة فتح المجمّع الثقافي للزوار الشهر الماضي، تستأنف دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي خدمة إعارة الكتب في مكتبة أبوظبي للأطفال في المجمّع الثقافي، بينما ستظل مرافق المكتبة الأخرى مغلقة للجمهور.

وضمن حملة تستهدف الشباب تحت شعار «شباب الثقافة» التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مؤخراً، تقدم مكتبة أبوظبي للأطفال برنامجاً مباشراً من الصفوف وورش العمل عبر الإنترنت، والتي كان يتم تقديمها عادةً في مبنى المكتبة في المجمّع الثقافي. سيتم تقديم الدروس التفاعلية مجانًا عبر منصّة Zoom بدءاً من اليوم الأحد.

وقالت ريم فضة، مديرة المجمّع الثقافي: «في هذا الوقت غير المسبوق من التباعد الاجتماعي، يلجأ الأطفال أكثر من أي وقت مضى إلى ممارسة خيالهم والتعلّم من كل ما يرونه في يومهم. نحن سعداء لأننا قادرون على استئناف خدمات إعارة الكتب وتقديم الصفوف وورش العمل عبر الإنترنت حتى يتمكن الجيل الصغير من مواصلة توسيع آفاقهم. وبما أن دعم الإبداع أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا، فإننا نسعى أيضاً لتهيئة بيئة تعليمية افتراضية ببرامجنا التعليمية الاعتيادية لمنح الأطفال فرصة للانغماس في مختلف أشكال التعبير الإبداعي».

خلال هذه الفترة، ستتاح خدمات إعارة الكتب وإعادتها فقط. ولن يسمح للأطفال زيارة المكتبة بعد، ولكن يمكن للوالدين استخدام بطاقة مكتبة طفلهم لاستعارة الكتب وإعادتها. وتقدم مكتبة أبوظبي للأطفال دروساً مباشرة عبر الإنترنت تشمل أبرز برامجها المحبوبة مثل «وقت الحكايات»، و«أنا وطفلي» و«أنشطة تنمية مهارات الأمهات والأطفال» وجلسات فنية متنوعة.

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