«العويس الثقافية» تنظم «الإبداع شمس لا تغيب»

المصدر: (دبي - البيان)

تنظم منصة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عبر منصتها الفنية الافتراضية معرض «الإبداع شمس لا تغيب» لجماعة الجدار الفنية وذلك مساء يوم الأحد 26 يوليو الجاري، حيث تعرض لوحات لكل من: أحمد حيلوز وإحسان الخطيب ومحمود الرمحي ومحمد فهمي ومحمد يوسف ونجاة مكي وفريد فاضل وسالم الجنيبي ورحاب صيدم والراحل عبدالكريم السيد، مشَكّلة جوقة إنشاد لونية فيها الفرح والأمل، مثلما فيها الحياة بواقعها الملموس، كأنها أعمال تؤرخ الزمن لتنتصر على القلق والخوف. وعبر منصة زووم يجرى حوار فني بين فناني جماعة الجدار، ومن ثم يتم عرض فيلم عن أعمال المشاركين في المعرض.

ويأتي هذا المعرض ـ الذي تحتضنه منصة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية الفنية ـ تزامناً مع إطلاق المنصة الفنية للفنون التشكيلية عبر الفضاء الافتراضي الواسع، لتكون فاتحة معارض فنية رقمية تحتضنها المنصة مستقبلاً. حيث ستعرض المنصة تجارب مخضرمة لفنانين مرموقين تقابلها تجارب إبداعية شابة.

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