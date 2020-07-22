« إبداع دبي» يحفّز المواهب لصناعة الأفلام القصيرة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» مسابقة لصناعة الأفلام القصيرة تحت عنوان «إبداع دبي في صناعة الأفلام القصيرة»، داعيةً الهواة والمحترفين في هذا المجال الإبداعي محلياً وعالمياً من سن 15 وما فوق، للمشاركة في هذه المسابقة التي تهدف إلى تشجيع المنافسة بين الموهوبين من الشباب في إظهار إبداعاتهم عبر صناعة فيلم قصير يتميز بالمفهوم الهادف وجودة المحتوى والفكرة، وتوظيف المهارات الإخراجية بأقل التكاليف.

تأتي هذه المبادرة في إطار الرؤية الثقافية الجديدة لدبي التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ رعاه الله، وتهدف إلى جعل دبي مركزاً للثقافة، وحاضنةً للإبداع، وملتقىً للمواهب.

كما تتناغم مع التزام «دبي للثقافة» بدعم المواهب الشابة الواعدة وتحفيز الطاقات الإبداعية الخلّاقة في حقل صناعة الأفلام القصيرة وتوظيف الوسائط المرئية والمسموعة في رواية القصص والتعبير عن الذات.

وأشارت «دبي للثقافة» إلى أن التقديم للمسابقة بدأ من 15 يوليو الجاري ويستمر حتى 15 سبتمبر، ليتم الإعلان عن الأفلام الثلاثة الفائزة في 15 أكتوبر من هذا العام، وهي متاحة أمام صناع الأفلام القصيرة والمهتمين بالفن السينمائي.

ويُنتظر من المبدعين الذين لديهم شغف لرواية القصص من أي نوع أن يقدموا أفلاماً قصيرةً ذات جودة عالية بأفكار جديدة ومبتكرة، وتحمل رسائل سامية وهادفة في واحدة من أربع فئات للأفلام، تشمل: الروائي والصامت والكوميدي والوثائقي، على ألا تتجاوز مدة الفيلم 15 دقيقة.

وفي هذه المناسبة، أشارت فاطمة الجلاف، مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في هيئة الثقافة والفنون في دبي، إلى الأهمية الثقافية والإبداعية التي تمثلها هذه المبادرة، قائلةً: «توفر مسابقة إبداع دبي في صناعة الأفلام القصيرة منصة لتعزيز قطاع الأفلام القصيرة محلياً وإقليمياً وعالمياً وإتاحة آفاق جديدة أمام روّاده لعرض إبداعاتهم وصقل مواهبهم».

وأضافت: «تأتي هذه المبادرة في إطار الرؤية الثقافية الجديدة لدبي المتمثلة في تطوير منظومة إبداعية متكاملة مزدهرة تستقطب الشغوفين في مجالات الفن والإبداع والثقافة».

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