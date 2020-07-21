الاتحاد العربي للمكتبات يكرّم «مكتبة»

المصدر: أبوظبي - البيان

فازت «مكتبة» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بجائزة التفوّق في مبادرة «أعلم»، والتي أطلقها الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات لتكريم المكتبات المتفاعلة في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة «كوفيد – 19».

حصدت «مكتبة» الجائزة تقديراً لسرعة تجاوبها في التعامل مع أنشطتها ونجاحها في تحويل كافة فعالياتها وبرامجها رقمياً وافتراضياً بما يلبي تطلعات الجمهور عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج البث المباشر. كما قامت بتوفير كافة مواردها وبرامجها مجاناً إلكترونياً، ومن بينها الفهرس الإلكتروني وقواعد البيانات العالمية.

كما نظّمت «مكتبة» حفلات تكريم افتراضية للأطفال هي الأولى من نوعها في الدولة، حيث كرّمت الفائزين بمسابقة القارئ المبدع، ومسابقة الكاتب الصغير في الكتاب الكبير، ومسابقة العرض المسرحي خلال حفلات افتراضية مباشرة.

وأطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي فعاليات مخيم مكتبة الصيفي هذا العام بشكل افتراضي، حيث يقدّم المخيم برنامجاً تثقيفياً ترفيهياً متكاملاً للأطفال والناشئة خلال شهر يوليو، ويشمل هذا البرنامج العديد من الفعاليات والأنشطة وورش العمل والتي تشمل القراءة والكتابة والرسم وصنع المجلات وفنون الخط العربي وغيرها الكثير.

وقامت «مكتبة» خلال الأشهر الماضية باستضافة عدد من المؤلفين والكتّاب في لقاءات مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما أطلقت عدداً من المسابقات، وزوّدت المشاركين في عدد من ورش العمل الافتراضية المواد الضرورية للمشاركة في هذه الورش. وقد بلغ عدد الأنشطة التي قدّمتها «مكتبة» للجمهور خلال الفترة الممتدة من 15 مارس وحتى 28 مايو 105 أنشطة عبر منصات التواصل الاجتماعي والبث المباشر، وقد حصدت هذه الأنشطة ما يقارب 20،785 مشاهدة.

وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «فخورون بهذه الجائزة التي تأتي تكريماً لجهود العاملين في إدارة المكتبات خلال هذه الظروف الاستثنائية، حيث سعت الإدارة منذ بداية جائحة كورونا إلى ضمان توافر خدماتها للجمهور والاستمرار في تنظيم فعالياتها مع مراعاة التوجيهات المتعلّقة بالتباعد الاجتماعي».

وأضاف قائلاً: «نحن نتابع آخر المستجدات المتعلّقة بأزمة كورونا ونؤكد التزامنا التوجيهات الصادرة عن الجهات المعنية، وسنتابع جهودنا في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في مجال التحوّل الرقمي حتى بعد انتهاء الجائحة للارتقاء بخدمات مكتبة وتقديمها بالشكل الأمثل للجمهور».

يعد الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات أكبر اتحاد مهني وعلمي للمكتبات والمعلومات في الوطن العربي، وهو يسعى إلى تعزيز علاقات التعاون بين الجمعيات والمؤسسات المكتبية في الوطن العربي، والعناية بالتراث العربي المكتوب والسمعي والبصري والتعريف به، إضافة إلى المساعدة على الارتقاء بقطاع المكتبات، وإعداد وتشجيع البحوث العلمية والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات.

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