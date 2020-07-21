6 كتاب صغار في ضيافة «حوارات الثقافة»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ضمن سلسلة حوارات «الثقافة للجميع»، نظّمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أخيراً، جلسة افتراضية بعنوان «نكتب مستقبلنا»، استضافت فيها 6 طلّاب يتميزون بمهاراتهم الكتابية بين نظرائهم، حيث ناقشوا تجاربهم ومصادر إلهامهم في الكتابة، عبر قناة «ثقافة أبوظبي» على اليوتيوب.

ترأس الجلسة الحوارية محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب الذي يوافق 15 يوليو من كل عام، حيث انضم إلى مجموعة من ألمع طلّاب المدارس من الصف الأول وحتى الحادي عشر لمناقشة كيفية تطويرهم لمهاراتهم في الكتابة.

انطلقت الجلسة بتعريف كل واحد من المشاركين في الجلسة بنفسه، وهم نورة جابر، طالبة الصف الأول والتي كتبت قصة بعنوان «نزهة مع صديقتي»؛ وحمدان المزروعي ذو التسع سنوات وصاحب قصّة «رقطاء» و«أرنوب الأرنب المغامر» و«الأخطبوط الملوّن»؛ وقيس أبو هنطش ذو العشر سنوات صاحب قصتي «أبطال كوكب الأرض» و«البنت والوحش»؛ وشمسة القبيسي ذات الخمس عشرة سنة، كاتبة قصّة بعنوان «ما بين الأرض والنّجوم»؛ وشيخة الشبلي، طالبة الصف الحادي عشر وكاتبة قصّة بعنوان «الناجية الوحيدة»؛ والريم صالح القبيسي في الصف الحادي عشر، كاتبة قصّتي «النوايا» و«الرفقة السيئة».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز