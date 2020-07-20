"دبي للثقافة" تدعو الفنانين الإماراتيين للمشاركة في مجموعة أزياء CreateNation الثانية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" كجزء من حملتها الرقمية #لنبدع_معاً، وشراكتها مع CreateNations، تحت رعاية شركة "بريستيج تريدينج" Briar Prestidge Trading LLC، عن فتح باب المشاركات في المجموعة الثانية من تصاميم CreateNation للأزياء المستوحاة من الحجر الصحي تحت عنوان Art Tees، داعيةً الفنانين من أنحاء الإمارات للمساهمة بإبداعاتهم في هذه الحملة.

وتتمحور المجموعة الثانية من التصاميم حول الصحة النفسية والسعادة بهدف تعزيز الوعي لدى الجمهور حول أهمية الصحية النفسية والأثر الإيجابي للسعادة عليها، حيث ستتم طباعة التصاميم التي يقدمها الفنانين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة على مجموعة من القمصان تحمل اسم Art Tees يمكن شراؤها من خلال موقع CreateNations على الإنترنت (www.createnations.com). وتباع القمصان مع مجموعة من أقلام التلوين والدهانات الخالية من السموم، متيحةً لمن يشتريها فرصة الإبداع من المنزل والاستمتاع بتلوينها مع أفراد الأسرة. وسوف تُقدَّم عائدات المجموعة الثانية من هذه المبادرة الى جمعية خيرية عبر عبر الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

يُذكر أنه تم إطلاق مبادرة CreateNation للأزياء أثناء فترة الحجر الصحي في إطار حملة"لنبدع_معاً" التي أطلقتها "دبي للثقافة" من أجل تشجيع الفنانين في مجتمع الإمارات على مشاركة مواهبهم كل في مجاله أثناء التزامهم بالبقاء في منازلهم. وقد تم تصميم المجموعة الأولى من قبل 20 فناناً محلياً، بما في ذلك التصميمين الشهيرين: "Quarantine Fashion" (موضة الحجر الصحي) من عمل الفنانة أمامودا Amamoda و"Pandemic" (الجائحة) من تصميم الفنانة ماريا لي Mariya Li.

بمزيج مبتكر من الفن والأزياء، يوفر هذا المشروع الفريد للناس فرصة لتحويل فنهم إلى أزياء تخدم أفراد مجتمعهم..

يمكن للفنانين تقديم تصميماتهم المستوحاة من موضوع الصحة النفسية والسعادة في موعد أقصاه 29 يوليو الجاري عبر البريد الإلكتروني: applications@createnations.com بصيغة Ai او PDF. و لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: https://createnations.com/pages/design-submission

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