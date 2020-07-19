مخيم وزارة الثقافة والشباب الصيفي ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

ينطلق، اليوم، المخيم الصيفي الذي تنظمه وزارة الثقافة والشباب، ويستمر حتى 29 أغسطس المقبل بأكثر من 500 فعالية منوعة تتضمن ورش عمل، وحوارات وعروضاً ثقافية.

ويهدف المخيم إلى صقل المهارات، وتنمية القدرات، وفتح الآفاق أمام الشباب في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، إضافة إلى ترسيخ ثقافة نقل المعرفة من الخبراء إلى الجيل القادم لبناء أجيال متسلحة بأفضل المهارات والقدرات لتساهم في مسيرة التنمية.

وتبدأ أجندة الأسبوع الأول بجلسة حوارية بعنوان «التحول إلى المدن المبدعة» تترأسها معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب وبمشاركة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، وهالة بدري المدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي، ومحمد المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومروان السركال الرئيس التنفيذي لـ«شروق».

كما تتحدث معالي مريم محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي في جلسة بعنوان «الأمن الغذائي من منظور عالمي إلى محلي»، وتلقي نظرة على الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات 2051، ويشارك الفنان التشكيلي عبد القادر الريس في حوار مع الفنانة أشواق عبدالله.

ويتضمن المخيم مجموعة فعاليات نوعية أخرى، بمشاركة مبدعين إماراتيين بينهم: الشيخة نورة المعلا من مؤسسة الشارقة للفنون، والشاعرة والمخرجة نجوم الغانم، والسيناريست والمستشار الفني محمد حسن.

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