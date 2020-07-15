لانغ ليف ضيفة نادي قراء «الشارقة للكتاب»

المصدر: (الشارقة - البيان)

تستضيف هيئة الشارقة للكتاب، في ثاني جلسات «نادي القراء»، الكاتبة والشاعرة المعاصرة لانغ ليف، للحديث عن مجموعة من مؤلفاتها في نقاش مفتوح (عن بٌعد) مع جمهور قرائها من مختلف بلدان العالم، عند الساعة السابعة من مساء يوم الخميس 23 يوليو الجاري.

وتأتي الجلسة ضمن سلسلة جلسات حوارية مفتوحة أمام الجمهور ينظمها «نادي القراء» (عن بُعد)، بهدف جمع القراء ومحبي الكتاب مع نخبة من كبار الأدب العربي والعالمي، في إطار رسالة هيئة الشارقة للكتاب وجهودها الرامية لتعزيز الحراك الثقافي ودعم صناعة المعرفة.

ويمكن للراغبين في المشاركة، الانضمام على منصة تطبيق زووم عبر الرابط: https:/‏‏/‏‏bit.ly/‏‏2OkbIVX، كما ستبث الجلسة التي تديرها الشاعرة والباحثة الإماراتية د.عفراء عتيق، مباشرةً عبر صفحة الهيئة على فيسبوك وإنستغرام.

وتمتلك لانغ ليف أكثر من مليوني متابع على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ولديها ستة إصدارات شعرية وأربع روايات، وحصلت على جائزة «Qantas Spirit of Youth»، وحقق أول كتاب لها بعنوان: «الحب والتعاسة» الصادر عام 2013 نجاحاً كبيراً حيث أبرز موهبتها الفريدة في ترجمة المشاعر المعقدة ببساطة مذهلة، كما أصبحت مؤلفاتها الشعرية اللاحقة واحدةً من الأعمال الأكثر مبيعًا على مستوى العالم.

وفي العام 2016، أخذت مسيرة لانغ الأدبية منحى مختلفاً مع توجهها إلى قصص الخيال حيث تصدرت روايتها «فتيات حزينات» قائمة الكتب الأكثر مبيعاً حسب تصنيف صحيفة «ستريتس تايمز» وغيرها من المجلات والصحف الدولية. وحصلت لانغ على شهادة «زمالة تشرشل»، وجائزة «تشويس» المخصصة للكتب المفضلة لدى القراء على موقع «Goodreads».

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