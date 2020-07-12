«ملتقى القصة» يكشف «ما لم يقله الراوي»

المصدر: دبي - البيان

كشف اتحاد كتاب وأدباء الإمارات عن تحضيراته لتنظيم ملتقى القصة والرواية الافتراضي، الذي يأتي تحت عنوان «ما لم يقله الراوي»، ومن المقرر أن يقام على مدى ثلاثة أيام متواصلة في الفترة من 13 حتى 15 يوليو.

وأكد الدكتور محمد بن جرش الأمين العام لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات أن ملتقى القصة والرواية الافتراضي يعد رحلة ثقافية أدبية ومعرفية متميزة ينظمها الاتحاد بهدف إثراء المشهد الأدبي بنماذج تمثل مدداً للمشاركين في الملتقى، وأشار بأن الملتقى يعد نقلة مهمة وإضافة لمسيرة الاتحاد الثرية وسيرته الزاخرة بالنجاح والتقدم والحرص على تعزيز العطاءات الأدبية نحو مدارج من الإبداع.

وأوضح ابن جرش أن هذا الملتقى «ما لم يقله الراوي» يتيح فضاءات إبداعية ومساحات حيوية للتفاعل وتبادل الخبرات والأفكار في الموضوعات المخصصة للحديث طوال فترة انعقاده.

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