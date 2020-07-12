«الإبحار في الخليج العربي وعُمان» جديد «كلمة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ترجمة كتاب «الإبحار في الخليج العربي وعُمان: مجتمعات السفن الشراعية»، لمؤلفه آجيوس ديونيسيوس، ونقله إلى العربية الدكتور سلطان بن ناصر المجيول، وراجعه وقدّمه وعلّق عليه الدكتور حمد محمد بن صراي.

يُعد الكتاب دراسةً إثنوغرافية لمجتمعات السفن الشراعية في الخليج العربي وعُمان، أجرى فيه المؤلف مسحاً شاملاً لطبيعة اهتمام دول الخليج العربي بالتجارة والتبادل التجاري عبر السفر بالسفن الشراعية، وذلك من مصادر وأرشيفات تاريخية تفيد بالكثير من المعلومات اللغوية والأنثروبولوجية والإثنوغرافية حول الموضوع، بالإضافة إلى تسجيل المعلومات من بحّارة وغواصين كبار في السفن مازالوا على قيد الحياة.

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