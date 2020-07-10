حلقة نقاشية افتراضية في «العويس الثقافية»

نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أول من أمس، حلقة نقاشية افتراضية عن مجموعة شعراء الحيرة وذلك عبر تطبيق زووم وقد تم بثها مباشرة على الفيسبوك واليوتوب.

شارك في هذه الحلقة النقاشية كل من الدكتورة مريم الهاشمي والدكتور شاكر نوري والأستاذ عزت عمر والأستاذ سامح كعوش وأدارها الأستاذ عبد الإله عبد القادر المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، حيث ألقى المشاركون الضوء على شعراء منطقة الحيرة والتي شهدت ولادة مجموعة متميزة من شعراء الإمارات أمثال سلطان بن علي العويس وخلفان بن مصبح وصقر بن سلطان القاسمي وسالم بن علي العويس.

وعبر حوار غني بالمعلومات، ناقشت الحلقة الافتراضية، لماذا ذهبت التسميات النقدية إلى إطلاق لقب «شعراء الحيرة» على تلك المجموعة التي تناول انتاجها الشعري عدد من النقاد وعبر مجموعة كتب صدر معظمها عن سلسلة إعلام من الإمارات التي أطلقتها مؤسسة العويس منذ عام 2012.

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