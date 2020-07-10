قراءات في أدب الشباب في «اتحاد الكتاب»

المصدر: (دبي- البيان)

نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، يوم أول من أمس، أمسية بعنوان (قراءات في أدب الشباب)، وأدار الأمسية الشاعرة شيخة المطيري، مؤكدة من خلال كلمتها الافتتاحية أن الاهتمام بأدب الشباب ضرورة لازمة، وتمنت أن تزخر الساحة الأدبية في المستقبل القريب بمبدعين إماراتيين جدد، نفتخر بهم ونعتز.

وقدم الناقد الدكتور هيثم الخواجة، والناقدة بديعة الهاشمي مقاربات نقدية للقصص المطروحة، لامست إيجابيات وسلبيات الأعمال الإبداعية بأسلوب إيجابي محفز على العطاء، وتمنى الناقدان أن يتابع المبدعون الشباب إنجازاتهم، والاستفادة من الملاحظات المطروحة.

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