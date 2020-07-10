«فصول تعليمية» للفنون في «ثقافة أبوظبي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي يوليو الجاري برنامجاً جديداً من الدورات التدريبية الإبداعية عن بُعد لتعريف المشاركين بأهمية الفنون وقدرتها على تغيير العالم.

من خلال دورات الفنون المرئية والأدائية المقدمة بشكل حيّ لجميع الأعمار، يوفر برنامج الفصول التعليمية الإلكترونية منصة افتراضية لورش العمل والفصول التعليمية التي يتم تقديمها عادةً في أهم مراكز الفنون الثقافية والمجتمعية في أبوظبي.تقدم برامج التعليم الثقافي التي يوفرها كل من «بيركلي أبوظبي»، و«ستوديو الفنون» في منارة السعديات، و«بيت الخط» و«المرسم الحر» في المجمّع الثقافي، و«مركز القطارة للفنون»، و«بيت العود»، الفرصة لاستكشاف مكنوناتهم الإبداعية وتنمية مهاراتهم الفنية وتحفيز مخيّلاتهم في المنزل.

تضم البرامج دروساً في الرسم، والوسائط المتعددة، ورواية القصص باستخدام الفنون، والتطريز، والفخار، والخط العربي، ودروس الصوت، ونظريات الموسيقى، ودروس العزف على البيانو والعود، وغيرها الكثير. يقدم برنامج الدورات الحافل فريق من الفنانين الموهوبين ومعلمي الفنون باللغتين الإنجليزية والعربية، مما يوفر بيئة مميزة تتيح للصغار والكبار والفنانين الصاعدين والموسيقيين من جميع الخلفيات والمستويات تطوير وتنمية مواهبهم.

وستمكّن الفصول التعليمية التفاعلية - التي تتم عبر تطبيق Zoom - المشاركين من العمل على المشاريع، وتشارك الأفكار، واستكشاف مجالات جديدة، وتوسيع آفاق فهمهم، وسبر أغوار ممارسات الفنون المرئية والأدائية بشكل عام.

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