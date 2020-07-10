بيت الشعر يستأنف فعالياته في مراكش والأقصر

المصدر: الشارقة- البيان

استأنف بيت الشعر في مراكش والأقصر الفعاليات الثقافية، حيث أطلقت دار الشعر بمراكش فقرة جديدة موسومة بـ«حكواتيون شعراء»، لحظة شعرية وفنية استثنائية، حيث يلتقي خلالها التراث الشفاهي الإنساني بالشعر.

كما تشكل فضاء لتلاقي التعبير الإبداعي، في أرقى تجلياته، حيث يمتزج الشعر بالمسرح والأداء الفني والفرجة الشعبية بفنون القول الإبداعي.

وذلك في ظل حرص الدار على تجسير التباعد الاجتماعي، بين الشعراء والنقاد والفنانين والمتلقي شعرياً، عبر إطلاق العديد من الفقرات الشعرية والندوات النقدية، من بوابة منصاتها التفاعلية، لتواصل من خلال هذه البرمجة، فتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره، تماشياً مع التدابير الاستثنائية، التي يعيشها العالم اليوم.

وفي مصر استأنف البيت، في أمسية شعرية، نشاطه الثقافي داخل قاعاته من جديد، بعد الانقطاع الإلزامي، حيث كان الجمهور على موعد مع الشعراء: أحمد العراقي، الحسين خضيري، وبكري عبد الحميد، وقام بتقديم الأمسية مدير البيت الشاعر حسين القباحي، وجرى بث الأمسية مباشرة، عبر منصات التواصل والفضاء الرقمي.

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