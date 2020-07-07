بالفيديو.. حفل سمفوني في أعالي الجبال

المصدر: البيان الإلكتروني

على ارتفاع حوالي ألفي متر، أقامت أوركسترا شيان السمفونية السبت الماضي حفلا موسيقيا، على قمة جبل هواشان الخلاب في مقاطعة شانجي شمال غربي الصين.

ونقل العرض بواسطة خدمة البث التدفقي، وتميز بأداء مقطوعات موسيقية كلاسيكية، ساهمت فيها مجموعة من الموسيقيين وفريق عمل بلغ عدد الأفراد فيهما 225 شخصا.

ويشتهر جبل هواشان، وهو أحد أشهر خمسة جبال في الصين، بقممه الحادة والمحفوفة بالمخاطر.

وقد نقلت الآلات الموسيقية إلى قمة الجبل عن طريق التلفريك.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها أوركسترا شيان حفلا خارج القاعات، إذ قدمت عرضا في متحف شانجي التاريخي، وقدمت عرضا آخر في ضريح الإمبراطور كينشيهوانغ، بحسب "يورونيوز".

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