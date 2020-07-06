«مسرح ياس» يطلق «نجم الصيف»

المصدر: (أبوظبي - وام)

أطلق مسرح ياس مسابقة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة، بعنوان «نجم الصيف»، بهدف اكتشاف المواهب لدى طلبة المدارس، واستغلال أوقات فراغهم أثناء عطلة الإجازة الصيفية، والتعرف على مهاراتهم المختلفة وصقلها، حيث سيتم توظيف كافة التقنيات الحديثة لإنجاحها عن بعد بسبب الظروف الراهنة.

ويشرف على المسابقة التي تم رصد جوائز عينية ومادية للفائزين عن كل فئة فيها، نخبة من الفنانين والممثلين الذين لديهم الخبرة الكافية لصقل مواهب المشاركين وتطوير مهاراتهم المسرحية، إذ تتمحور مجالات المسابقة في الشعر والغناء والتمثيل.

وبين عبد الله الشحي رئيس مجلس إدارة مسرح ياس أن المسابقة تنطلق في 5 يوليو حتى 23 يوليو الجاري، وسيكون التقديم لها عبر الوتس أب والإيميل وقنوات متنوعة، مشيراً إلى أن من أهم اشتراطات الاشتراك بالمسابقة أن يكون عمر المشارك من 6 سنوات إلى 16 سنة، ومدة المشاركة لا تتعدى الثلاث دقائق، وعدم نشر المواد المشاركة فيها على مواقع التواصل قبل إعلان النتائج، ويجب أن تكون جميع المشاركات باللغة العربية.

وأشار إلى أن إدارة مجلس المسرح ارتأت تقييم المشاركات من خلال الاعتماد على التصويت من قبل الجمهور ولجنة التحكيم.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز