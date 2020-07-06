«منشورات القاسمي» تستأنف نشاطاتها

المصدر: (الشارقة - البيان)

تستعد «منشورات القاسمي» بعد توقف بسبب جائحة «كورونا»، لتقديم نخبة أخرى من مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى القراء، محلياً وعربياً وعالمياً.

وكانت «منشورات القاسمي» قد قدمت مؤلفات سموه، إضافة إلى اللغة العربية، بلغات أجنبية متعددة. وبلغ عدد العناوين التي قدمتها أكثر من 220 عنواناً في مختلف المواضيع، وذلك بعد تزايد الاهتمام بها وبمتابعتها إثر توسع حضورها في المعارض العربية والعالمية، وإبرام عدد من الاتفاقيات مع دور النشر والمكتبات، وتوفيرها كمصادر ومراجع للباحثين والكتاب المهتمين في التاريخ والفكر والسير والرواية والمسرح والأدب عموماً.

وخلال الفترة الماضية وسعت «منشورات القاسمي» عملها عن بعد، من خلال «اجلس في بيتك.. سنصل إليك»، فاستطاعت أن توفر العديد من مؤلفاتها وإصدارتها للقراء عبر التواصل الإلكتروني.

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