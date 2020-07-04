مؤسسة أبوظبي للفنون تدشن أول معرض فني افتراضي

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم مؤسسة أبوظبي للفنون أول معرض فني افتراضي يضم أعمالاً إبداعية لمواهب ناشئة ومستقلة وأخرى واعدة تعكس خصوبة وتنوع الحضارات، وذلك في سياق جهود في دعم الرسامين ومختلف الأعمال الفنية انطلاقاً من دورها المهم في توطيد الروابط الإنسانية، حيث أصبح إيصال الفكرة المبتكرة وتجسيد الواقع شكلاً من أشكال الفنون.

وأشار د. حامد بن محمد خليفة السويدي، مؤسس ورئيس مؤسسة أبوظبي للفنون إلى أن المعرض المرئي الأول لمؤسسة أبوظبي للفنون اجتذب عدداً كبيراً من المشاركين حيث بلغ عددهم 1800 مشترك من جميع أنحاء العالم حتى يبرزوا مواهبهم عبر المنصة الجديدة، حيث يوفر هذا المعرض للمشاركين ركناً لعرض إبداعاتهم على اختلاف أنواعها التي تشمل اللوحات والمنحوتات والتصاميم المختلفة ويتيح للزائر أيضاً فرصة التجول للاطلاع على هذه المعروضات الفنية المميزة.

وأضاف السويدي: تسعى مؤسسة أبوظبي للفنون نحو تحقيق التبادل الثقافي بين مختلف الجنسيات والدول، حيث تتيح هذه المنصة التي تجمع ثقافات متعددة فرصة للتحاور والتبادل الفني والثقافي والمعرفي بين الدول. وأكد أيضاً على أن نشر الفن وإثراء القطاع الثقافي بين أفراد المجتمع هو مسؤولية الجميع، لافتاً إلى أهمية إيجاد فرص لشراكات مستقبلية تعكس تطلعات قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو مزيد من التفاعل البنّاء مع المجتمعات الثقافية المختلفة وبناء شبكة علاقات متنوعة لتعزيز أواصر التعاون بين الأفراد والمجتمعات وتحويل دولتنا إلى محور مركزي للحراك الثقافي المحلي والعالمي، حيث إن ثقافة الشعوب ونجاحها تبنى على قدرتها على التفاعل والتواصل مع الثقافات الأخرى مع الاحتفاظ بطابعها وهويتها وأنماطها الثقافية الفريدة.

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