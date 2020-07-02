جلسة تستشرف مستقبل الأرشيفات بعد «كورونا»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

عقد الأرشيف الوطني جلسة حوارية عالمية عن بُعد، بعنوان «مستقبل الأرشيفات ما بعد كوفيد19»، تناولت واقع العمل الأرشيفي قبل انتشار وباء (كوفيد19)، والنظرة المستقبلية إلى أداء الأرشيفات في حفظ التاريخ والتراث للأجيال.

شارك في الجلسة : د. عبدالله محمد الريسي مدير عام الأرشيف الوطني، وديفيد فريكر رئيس المجلس الدولي للأرشيف، ومدير عام الأرشيف الوطني الأسترالي، وجيف جيمس الرئيس التنفيذي والمدير العام للأرشيف الوطني البريطاني، د. توفيق مدير عام الأرشيف الوطني للجمهورية الإندونيسية.

استهل الجلسة د. عبد الله محمد الريسي بحديثه عن تجربة دولة الإمارات في مواجهة جائحة (كوفيد19)، والتي تعتبر من التجارب النموذجية الملهمة، ثم تحدث عن تجربة الأرشيف الوطني الإماراتي وإنجازاته.

واستعرض، بعدها، المشاركون، مجموعة محاور في صلب الموضوع المطروق..والتي تستشرف مستقبل الأرشيفات بعد «كورونا».

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