«من أجل سلامة متاحفنا».. محاضرة افتراضية

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

نظمت دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة، بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة، محاضرة توعوية افتراضية، تحت عنوان «من أجل سلامة متاحفنا»، ألقاها المحاضر عادل عبد الله الطنيجي، بحضور عدد من المهتمين والعاملين في قطاع الآثار والمتاحف من شتى أنحاء الوطن العربي.

وأوضح أحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار والمتاحف، أن الدائرة حريصة على تدريب وتأهيل كادرها الوظيفي، للتصدي لمثل هذه الحوادث، التي قد تسفر عن فقدان كنوز عظيمة، كما تحرص على الاطلاع على أفضل الممارسات وأحدث التقنيات المستخدمة في الحفاظ على المباني والمقتنيات الأثرية.

وأشار إلى أن المحاضرة شملت عدداً من المحاور، ومنها كيفية الحفاظ على المقتنيات والمباني الأثرية من شتى أنواع الحوادث. وأكدت أمل النعيمي مدير مكتب الاتصال المؤسسي، أن المحاضرات التوعوية التخصصية، هي من أنواع النقل المعرفي والثقافي للمجتمع، خاصة أن هناك فئة كبيرة من المواطنين الشغوفين بحفظ المقتنيات التراثية في متاحفهم الخاصة.

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