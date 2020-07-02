«أدب الشباب» على مائدة اتحاد الكتاب

المصدر: (الشارقة- البيان)

ينظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات من يوم الأربعاء المقبل، أمسية افتراضية تتلاقى وأهدافه التي يحملها على عاتقه في تشجيع الشباب على التمكين من مجال كتابة القصة القصيرة كونها واحدة من الأجناس الأدبية المهمة، وتوجيههم بما يحقق لهم انطلاقة في عالم الأدب والإبداع.

ومن المقرر أن تقام الأمسية تحت عنوان (قراءات في أدب الشباب)، عن بعد، مساء يوم الأربعاء الثامن من شهر يوليو في تمام الساعة الثامنة مساء، بحضور نخبة من المتخصصين في المجالات الأدبية، لتقديم الاستشارة النقدية للأعمال الأدبية في مجال القصة، التي يقدمها الشباب.

تأتي الأمسية بعد أن دعا الاتحاد الكتاب الشباب إلى تقديم أعمالهم الأدبية في مجال القصة القصيرة، وفرصة الاستفادة من الآراء والاستشارات النقدية، التي تثري العمل الأدبي والاستماع إلى رأي النقاد والأدباء في النص المقدم.

وأكد الدكتور محمد حمدان بن جرش الأمين العام لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات أن الأمسية، التي ينظمها الاتحاد تتواصل مع عدد من الأمسيات، التي ترسخ لدور الاتحاد ورؤيته في تأهيل الشباب على مختلف الأجناس الأدبية، والتي من بينها القصة القصيرة.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز