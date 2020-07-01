"دبي للثقافة" تعيد فتح متحفي نايف والعقيلي أمام الزوار

المصدر: وام

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" إعادة فتح متحفي نايف والشاعر العقيلي في الإمارة لاستقبال الزوار اعتبارا من اليوم الأربعاء في إطار جهودها لتمكين أفراد المجتمع من الحفاظ على صلتهم بتاريخ الإمارة الغني ومفردات التراث الأصيل الذي تزخر به.

وحفاظاً على قواعد السلامة العامة في هذه المرحلة، سيتم استقبال الزوار من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا من الأحد إلى الخميس

بنسبة استيعاب 50 في المائة فقط في حين سيقتصر عدد أعضاء المجموعات المشتركة في الجولات السياحية على خمسة أشخاص بحد أقصى.

وستحرص "دبي للثقافة" على ضمان الالتزام بجميع التدابير الوقائية التي تضمن حماية العاملين في المتحفين وزوارهما بما يشمل توفير جميع مستلزمات التعقيم وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بالحفاظ على مسافة مترين بين زائر وآخر وإلزام العاملين والزوار بارتداء قناع الوجه قبل دخول الموقع.

كما سيتم إجراء الفحص الحراري لكل من يدخل المتاحف، وتخصيص مناطق عزل للحالات المشتبه بها.

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