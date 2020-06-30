«وزارة الثقافة» تطلق المرحلة الـ 2 من البرنامج الوطني لدعم المبدعين

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لدعم المبدعين العاملين بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، بهدف تقديم منح مالية تتراوح بين 15-75 ألف درهم للمبدعين المستقلين المرخصين، والشركات الإبداعية الصغيرة التي تضم أقل من 10 موظفين، إضافة إلى فئة جديدة من الشركات التي توظف من 20-10 شخصاً.

ويبدأ البرنامج الوطني لدعم المبدعين في استقبال الطلبات اعتباراً من الأول من يوليو وحتى 14 يوليو من خلال الموقع الرسمي لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة: https:/‏‏/‏‏www.mckd.gov.ae/‏‏ar/‏‏covid-19/‏‏

نتائج مهمة

وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أن البرنامج الوطني لدعم المبدعين حقق نتائج مهمة في المرحلة الأولى بتقديم دعم مالي مباشر لـ87 مبدعاً وشركةً، حيث أسهمت المنحة المالية في تغطية 100 % من معدل الالتزامات المالية الشهرية للمبدعين الأفراد، و 70 % من معدل الالتزامات المالية للشركات.

لقد كشف جائحة «كوفيد 19» عن الكثير من التحديات والفرص الجديدة في القطاع الإبداعي، والتي نعمل على دراستها لإصدار السياسات التي تمكن من نمو هذا القطاع وتعزز من جاهزيته وقدرته على الاستجابة للمستجدات والمتغيرات.

وأضافت: نستمر في دراسة قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية بشكل متواصل، ومدى تأثرها بالأزمة الناجمة عن «كوفيد 19».

حيث رأينا ضرورة ملحة لإطلاق مرحلة ثانية من البرنامج وإضافة شريحة الشركات التي تضم 20-10 موظفاً، كما زدنا القيمة المالية للمنحة لتصل إلى 75 ألف كحدٍ أقصى حتى نحافظ على استدامة الإنتاج الثقافي والإبداعي لهذه الشركات، وضمان نموها وتطورها في سوق العمل الإبداعي لدفع عملية التطوير الثقافي والمعرفي التي تأتي في مقدمة ركائز التنمية الشاملة للدولة.

مرونة وقوة

وقالت الكعبي: يعد القطاع الإبداعي الأكثر مرونة وقوة في المنطقة، بفضل التعاون الوثيق بين مختلف المؤسسات الإبداعية لإثراء المشهد الثقافي في الدولة وضمان تنافسية الاقتصاد الإبداعي في الدولة. قدمت العديد من المجمعات الإبداعية برامج دعم، وحوافز اقتصادية لتشجيع رواد الأعمال والمبدعين على تجاوز التحديات التي فرضتها أزمة «كوفيد 19».

وسيتم دراسة الطلبات وتقييمها وفق لجنة مختصة وفق معايير واضحة هي حجم الخسارة، ومقدار التعسر المالي، وإنتاج المحتوى الإبداعي محلياً في 2019 بما يضمن وصول الدعم للفئات الأكثر تضرراً من الأزمة الحالية. ويمكن لجميع الجنسيات المقيمة التي تنطبق عليها الشروط التقدم بطلب للحصول على المنحة المالية. وتشمل مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية التي يغطيها البرنامج للحصول على المنح المالية ما يلي: التراث الطبيعي والثقافي، فنون الأداء والاحتفالات، الفنون البصرية والحرف، الكتب والصحافة، الإعلام المرئي والمسموع والتفاعلي، التصميم والخدمات الإبداعية.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز