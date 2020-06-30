«أمير الشعراء» يفوز بجائزة أفضل مبادرة في خدمة الشعر العربي

المصدر: أبوظبي - وام

فاز «برنامج أمير الشعراء»، إحدى أهم مبادرات لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، بجائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية للشعر العربي بدورتها الثانية لأفضل مبادرة في خدمة الشعر العربي.

وأكد معالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، أن برنامج أمير الشعراء أسهم بشكل كبير في ترسيخ الأصالة وقيم الجمال والإبداع والتميز في مسيرة الشعر العربي الفصيح، وإعادته لمركزه الأبرز في المنطقة العربية بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يولي اهتماماً كبيراً لبرامج صون التراث العربي.

وأوضح أن البرنامج وعلى مدار 8 مواسم حقق فيها جماهيرية واسعة يواصل احتضان المبدعين في سماء الشعر العربي الفصيح، وضخ دماء جديدة به وتوثيق إصداراتهم ونتاجهم الشعري عبر إصدار العديد من الدواوين للشعراء المشاركين خلال السنوات الماضية عبر أكاديمية الشعر بلجنة إدارة المهرجانات التي وثقت أيضا جميع القصائد الشعرية للمسابقة في دوراتها السابقة عبر إصدارها دواوين جمعت مشاركات الشعراء.

دعم المبدعين

وهنأ معاليه القائمين على البرنامج ولجنة التحكيم وثمن جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة الدؤوبة لدعم المبدعين والنقاد والأدباء، وللقائمين على الجائزة إحدى أبرز مبادرات دعم الأدب العربي، وقال: «أن تنال تجربة أمير الشعراء هذا التقدير الذي نعتز به بالغ الاعتزاز لأمر يدفعنا لتقديم المزيد والأفضل».

كما هنأ الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي بالسعودية، برنامج أمير الشعراء والفائزين بالجائزة بعد إعلان سموه أسماء الفائزين بالدورة الثانية للجائزة، سائلاً الله لهم التوفيق والمزيد من النجاحات وقدم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده نظير ما تحظى به جائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية للشعر العربي من رعاية واهتمام من قبلهما.

مكانة مرموقة

وأوضح الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية عضو لجنة التحكيم في برنامج «أمير الشعراء»، أن جائرة الأمير عبد الله الفيصل العالمية للشعر العربي تكتسب مكانتها في عالم الجوائز، نظراً لموضوعيتها وجديتها ولمكانة جامعة الطائف، معتبراً فوز «أمير الشعراء» بجائزة الأمير عبد الله الفيصل لأفضل مبادرة في خدمة الشعر، تتويج لاهتمام أبوظبي بتاج الفنون العربية واعتراف بقيمته وأثره الإيجابي في خدمة اللغة.

وأكد منصور الحارثي مدير أكاديمية الشعر في المملكة العربية السعودية، أن فوز برنامج أمير الشعراء مستحق بعد سنوات من الإنتاجية والاستمرارية والتطوير، كأفضل مبادرة لخدمة الشعر العربي، لما به من تطوير خلاق وحرفي يخدم الشعر في المنطقة ككل، وقال: هذا ما لمسناه كلجنة تحكيم كونه برنامجاً تقف خلفه قيادة حكيمة التي عهدناها لا تتوانى أبداً في دعم أي جهد لنشر الثقافة ودعم اللغة العربية وفنونها.

دعم الأدب

وقال سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إن الفوز بالجائزة المرموقة التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين ويترأسها الأمير خالد الفيصل عبر أكاديمية الشعر في السعودية، يؤكد أن الإمارات أصبحت من أهم مراكز دعم الأدب والشعر خلال السنوات الماضية، وبرنامج أمير الشعراء وبرنامج شاعر المليون وغيرهما من المبادرات في السياق نفسه تأتي ضمن رؤية بعيدة المدى للنهوض بالشعر والأدب ضمن منظومة أكبر لدعم الفن والإبداع في الإمارات والعالم.

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