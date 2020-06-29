"دبي للثقافة" تدعم المبدعين التشكيليين

المصدر: وام

تولي هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" أهمية خاصة للفنون التشكيلية، وتقدم الدعم للمواهب المبدعة في مجتمع الإمارات، بما يتناغم مع رؤيتها الرامية إلى الارتقاء بالمشهد الثقافي في الإمارة، وتعزيز مكانتها كمركز ثقافي عالمي، حاضنة للمواهب وملتقى للمبدعين.

وأكد خليل عبد الواحد، مدير إدارة الفنون التشكيلية في "دبي للثقافة"، أن الفن التشكيلي يحظى باهتمام كبير في دبي التي تحتضن الفن والفنانين والموهوبين في شتى المجالات ومن مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى أن الفن التشكيلي من أجمل الفنون، إذ يأخذ الفنان التشكيلي عناصره من أرض الواقـع ومن فكره الواسع ويصوغه بفكرة جميلة جديدة تجعله مميزاً عن غيره، وينقله بطريقته ورؤيته بما يحقق الإمتاع البصري والفكري للمشاهد.

ونوه بأن دور الفنان التشكيلي في توسيع رقعة الجمال في هذا العالم وتحفيز عقل المتلقي إلى طرح الأسئلة، مشيراً إلى أن تعدد المدارس الفنية أثرى الساحة وعمل على تعدد الأعمال الإبداعية.

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