اللوفر أبوظبي يفتح أبوابه مجدداً ويستقبل محبي الفن

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر متحف اللوفر أبوظبي رسالة تشويقية لمحبي الفن حول موعد افتتاحه مجدداً. وقال إن موعد الافتتاح سيكون اليوم 24 يونيو

وأعلن اللوفر أبوظبي عبر حساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً:"نتطلع إلى فتح أبواب المتحف من جديد في 24 يونيو، ففي مثل هذه الأوقات نحتاج إلى الفن ليضفي نفحة أمل على حياتنا".

وأشار المتحف إلى أن الفن هو راحة للنفس والعقل، قائلاً: "كمتحف لراحة النفس والعقل، بذلنا جهودنا لنوفّر بيئة آمنة لاستقبالكم. كما نتمنى التوفيق لشركائنا، مثل متحف أورسيه الذي فتح أبوابه اليوم ومتحف اللوفر الذي سيفتح أبوابه في 6 يوليو".

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