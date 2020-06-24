«ثقافية أبوظبي» تعقد اجـتمـاعاً افتراضياً لمديري معارض الـكتب في مجلس التعاون

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، الاجـتمـاع الافتراضي الاستثنائي الـ17 لمديري معارض الـكتب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لبحث التحديات التي تواجهها معارض الكتب في ظل الظروف الاستثنائية الصحية العالمية.

حضر الاجتماع الذي أقيم تحت رعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الفضاء الافتراضي، كل من فيصل عبدالله الشيخ مدير إدارة المعارض والبرامج في دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، وفاضل حسين أحمد نائب مدير معرض الشارقة للكتاب، والدكتور عبدالرحمن بن ناصر العاصم مدير معرض الرياض الدولي للكتاب، وإبراهيم بن يوسف البلوشي مدير معرض مسقط الدولي للكتاب.

وسعد العنزي مدير معرض الكويت الدولي للكتاب، وسعد الزغيبي مدير إدارة الثقافة والسياحة والآثار في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي العربي، وجاسم البوعينين مدير معرض الدوحة الدولي للكتاب.

بحث المشاركون سبل التنسيق فيما بينهم لمواجهة التحديات التي تواجهها معارض الكتب، إلى جانب تضافر الجهود والعمل بشكل مشترك على الخروج برؤية مشتركة للتصدي لآثار الأزمة الصحية العالمية على مجال صناعة المعارض في دول المجلس.

كما تطرق المجتمعون إلى الخطط المستقبلية لمعارض الكتب، والرؤية التطويرية بما ينعكس بشكل إيجابي على توحيد المشاريع والبرامج المستقبلية للخروج من الأزمة، والحفاظ على الحضور القوي للمعارض الخليجية على الساحة الدولية.

وناقش الحضور مواعيد المعارض في دوراتها القادمة، وذلك لضمان عدم حدوث أي تعارض بينها، مع متابعة التوصيات الصادرة عن الدورة الماضية من الاجتماع، وجهود كل دولة في التصدي للوباء.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز