فريق عمل الثقافة المجتمعية يعتمد خطته التنفيذية خلال اجتماعه الأول

المصدر: وام

عقد فريق عمل الثقافة المجتمعية، الذي شكّله مجلس الوزراء أخيراً، اجتماعه الأول برئاسة مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، لاستعراض مهام الفريق والاتفاق على الخطة التنفيذية خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أهمية ملف الثقافة المجتمعية في غرس السلوكيات الصحيحة بين أفراد المجتمع، وإبراز الارتباط الوثيق بين الثقافة والمجتمع، باعتبارهما الركيزة التي تقوم عليها الدول في تعزيز وعي شعبها، وتنمية فكرهم، وتطوير شعور بالمسؤولية تجاه وطنهم.

وقالت الكعبي: "تمتلك دولة الإمارات إرثاً ثقافياً وقيمياً عظيماً مستمداً من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فهو من وضع قيماً ونهجاً ملهماً يمثل عنوان ثقافة مجتمعنا، ينبغي غرسه في نفوس شعب دولة الإمارات"، مشيرة إلى أن أزمة كوفيد - 19 كشفت مدى أهمية هذه القيم والرؤى في تشجيع السلوكيات الصحيحة، إذ راهنت القيادة الرشيدة على وعي مجتمعها والتزامهم بالإجراءات الوقائية لتجاوز التحديات الراهنة.

وأشارت نورة الكعبي إلى أن فريق الثقافة المجتمعية سيعمل على تطوير المبادرات الثقافية والإعلامية وربطها بالمجتمع من خلال مجموعة من الإجراءات والخطوات والسياسات التكاملية التي تحقق هذا الهدف وبالتعاون بين جميع المؤسسات ذات العلاقة، مؤكدةً أنه لا يمكن أن يكون الفعل الثقافي ناجحاً بمعزل عن تفاعل مجتمعي يوصل الرسالة الصحيحة لأفراد المجتمع.

وتشرف وزارة الثقافة وتنمية المعرفة على فريق الثقافة المجتمعية الذي يضم ممثلي عدد من الجهات الاتحادية هي، وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والمجلس الوطني للإعلام، والمؤسسة الاتحادية للشباب، ومكتب الاتصال لحكومة الإمارات.

مبادرات وبرامج

وأكد مبارك الناخي أهمية توحيد الجهود من قبل جميع الأعضاء لتحقيق الأهداف المرجوة، إذ سيعمل الفريق على إطلاق مبادرات مستمدة من نهج زايد تسهم في تعزيز الإيجابية، وتصميم برامج حكومية تنمي القيم والأخلاقيات والسلوكيات الصحيحة، وإعداد الدراسات حول مدى فعالية الرسالة الإعلامية الحكومية لدى الجاليات الأجنبية في الدولة وکيفية تعزيزها، فضلاً عن دراسة سلوك الأفراد وقت الأزمات واقتراح مبادرات وبرامج مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز السلوکيات الصحيحة.

ويتولى فريق الثقافة المجتمعية مجموعة من المهام والاختصاصات، أبرزها اقتراح السياسات والمبادرات التي تضمن تعزيز الوعي المجتمعي لدى الأفراد، ووضع دليل إعلامي موحد يتماشى وأفضل الممارسات خلال فترة الطوارئ والأزمات، والعمل على تصميم محتوى ثقافي مجتمعي من خلال مجموعة من البرامج الثقافية المستدامة التي تُعني بالثقافة الوطنية والصحة النفسية، إلى جانب وضع إطار شامل عن قيم ووعي المجتمع في التعامل مع الأزمات.

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