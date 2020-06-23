سلطان بن أحمد القاسمي يعلن تأجيل الدورة الخامسة من "إكسبوجر"

المصدر: وام

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام أن مهرجان الشارقة للتصوير "إكسبوجر" لن يعقد للمرة الأولى منذ انطلاقه بموعده السنوي وسيتم تأجيل دورته الخامسة لتقام خلال الفترة 10 إلى 13 فبراير من العام 2021، لافتا إلى أن هذا القرار جاء استجابة للظروف الاستثنائية والإجراءات الاحترازية والقيود على حركة الطيران والسفر.

وقال إن " إكسبوجر " يعتبر منصة عالمية لتجمع كبار مصوري العالم وهدفه الرئيسي أن يحقق التفاعل الحي والمباشر بين خبرات كبيرة ومصورين هواة وجمهور من مختلف بلدان العالم لتبادل التجارب والقصص التي خاضوها خلال رحلاتهم وجولاتهم الفوتوغرافية لهذا جاء قرار التأجيل ولم نلجأ إلى الحلول التقنية والخيارات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة إذ نتطلع أن تكون الدورة المقبل من المهرجان دورة استثنائية على كافة المستويات وتنقل للمتابعين والجمهور تفاصيل ووثائق مصورة لكبرى الأحداث التي جرت في العالم خاصة خلال العام 2020.

وأوضح القاسمي أن ما شهده العالم من متغيرات على المستوى السياسي والبيئي والاجتماعي والاقتصادي يجعلنا على ثقة بأن مصوري العالم يحملون اليوم كنوزا فوتوغرافية وسيكون "إكسبوجر" هو المنصة العالمية الأولى التي تفتح أمامهم الباب ليشاركوا الجمهور قصصهم ولحظات تجاربهم المميزة والفارقة وستكون دورة المهرجان الجديدة ملخصا بصريا لعام مفصلي مر على البشرية جمعاء.

وأشار إلى أن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يلتزم بالإجراءات التي فرضتها الدولة خلال الوضع الراهن ويضع سلامة أبناء المجتمع على رأس قائمة الأولويات في مجمل الجهود والأنشطة والفعاليات التي ينظمها طوال العالم.

وقال رئيس مجلس الشارقة للإعلام : " نأمل أن تنتهي الظروف الحالية بأقرب وقت ممكن وتستقبل الشارقة كبار المصورين والخبراء من كل أنحاء العالم لتواصل قيادة الحراك الثقافي والفني في الدولة والمنطقة " .

يشار إلى أن المهرجان الدولي للتصوير - الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة - يجمع أعمال كبار المصورين العالميين الحائزين على أرقى الجوائز الدولية سنويا ويعقد سلسلة ورش وجلسات حوارية ولقاءات مع خبراء ومحترفي الفن الفوتوغرافي ويستضيف كبرى شركات تصنيع الكاميرات والعدسات والمعدات الفنية والطباعة والإضاءة والمونتاج لتعرض أحدث منتجاتها أمام الجمهور.

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