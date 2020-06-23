22 عضواً جديداً في «اتحاد الكتّاب» من الأدباء الإماراتيين والعرب المقيمين بالدولة

المصدر: (الشارقة - البيان)

وافق مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات على قرار لجنة العضوية القاضي بمنح 22 كاتباً وأديباً إماراتياً وعربياً من المقيمين في الإمارات عضوية الاتحاد.

وشمل قراراللجنة منح العضوية العاملة كلاًّ من: أسماء الشبلي (روائية)، أسماء الحمادي (شاعرة وقاصة)، د. حمدة الحمادي (ناقدة)، شيماء الحوسني (روائية)، عمر العامري (قاص وروائي)، د.فاطمة الدربي (باحثة)، د. لطيفة الحاج (روائية)، لطيفة الحمادي (ناقدة)، محمد الحبسي (شاعر وروائي)، محمد الهاشمي (روائي)، مريم الرميثي (قاصة).

كما منح الاتحاد العضوية المنتسبة لكل من: إيمان البهنسي (قاصة سورية)، حسان أوغلي (باحث سوري)، حسن يوسف بحمد (باحث لبناني)، سامي حسين (قاص فلسطيني)، د. شعبان أحمد بدير (ناقد مصري)، طريف يحيى الشيخ عثمان (شاعر سوري)، عبد العليم عبد الرحيم حريص (شاعر وروائي مصري)، مهند شريف الشريف (شاعر فلسطيني)، ميرا سمير عابدين (باحثة أردنية)، نادر محمد سليمان (شاعر مصري)، د. نهلة زهدي الشلبي (باحثة أردنية).

وهنأ الدكتور محمد حمدان بن جرش، الأمين العام لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الأعضاء الجدد بقوله: «نقدم التهنئة للأعضاء الجدد، آملين أن يأخذوا دورهم الفعال في الحراك الأدبي والإبداعي والثقافي».

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