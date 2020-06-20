"دبي للثقافة" تدعم مبادرة #UnitedArtEmirates بإبداعات حملة #لنبدع_معاً

المصدر: البيان الإلكتروني

انطلاقاً من النجاح الذي حققته حملة "لنبدع_معاً التي أطلقتها هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" عبر منصاتها الرقمية في استقطاب نتاجات إبداعية مميزة من جميع أنحاء الإمارات، أقامت الهيئة تعاوناً مع "آرت بينتينغ لاب" لدعم المبادرة التي أطلقها تحت عنوان #UnitedArtEmirates لتوحيد وإلهام وتشجيع المواهب في مجتمع الإمارات. وعبر هذا التعاون ستوفر "دبي للثقافة" مجموعة مختارة من الأعمال الإبداعية المشاركة في حملة "#لنبدع_معاً" إلى "آرت بينتنغ لاب" لتحويلها إلى جداريات نابضة بروح الإبداع التي أنتجتها أنامل مبدعي الإمارات، مشكِّلةً سجلاً يوثق مرحلةً صعبة أسهموا خلالها ببث الإيجابية والتفاؤل بين أفراد المجتمع.

وأواخر مارس 2020، أطلقت الهيئة حملة #لنبدع_معاً على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها بتوجيهات سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة، بعد رسالة التفاؤل والأمل التي وجهتها إلى المبدعين والمبتكرين والفنانين والعاملين وكافة الأطراف الفاعلة في القطاع الإبداعي والثقافي. وأتت هذه الحملة بهدف تشجيع كافة أفراد المجتمع لعرض إبداعاتهم، كل في اختصاصه، أثناء التزامهم بالبقاء في منازلهم. وتناغماً مع الهدف العام لحملة #UnitedArtEmirates، فإن "دبي للثقافة" تسعى من خلال هذا التعاون إلى أيضاً إلى تحفيز المواهب المحلية المبدعة من شتى الجنسيات والثقافات لتقديم نتاجات ثقافية إبداعية تسهم في تعزيز تفاعل الجمهور مع القطاع الثقافي

وبناء على هذا التعاون، سيكون الموعد النهائي لتقديم المشاركات في مبادرة #UnitedArtEmirates حتى 30 يونيو الجاري. ويعتزم الاستديو تحويل الأعمال الفنية التي أنتجها فنانون وهواة خلال فترة الإغلاق إلى عدد من الجداريات الفنية الكبيرة في مختلف أرجاء الإمارات، حيث يعمل 15 فناناً على تجهيز هذه الجداريات قبل نهاية العام. وفي المرحلة الأولى من هذا المشروع، سيتم تنفيذ الجداريات في دبي.

وفي تعليق على الخطوة، قالت شيماء السويدي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي من "دبي للثقافة": "بعد نجاح المرحلة الأولى من حملة #لنبدع_معاً، عقدنا شراكة مع آرت بينتنغ لاب لدعم مبادرة #UnitedArtEmirates، ونهدف من تعاوننا هذا إلى تسليط الضوء على الأعمال الفنية التي ينتجها الفنانون في هذه المرحلة، والتي تعكس العزيمة الصلبة والإرادة القوية التي يتحلون بها، وقدرتهم على الفعل والإبداع في أي ظرف".

وأضافت، "عبر تقديم أعمال إبداعية مختارة من بين الأعمال التي شاركت في حملة #لنبدع_معاً، ليتم تضمينها في الجداريات التي يخطط استوديو "آرت بينتنج لاب" إلى تنفيذها، سنتيح أمام المبدعين الذين أنتجوها متحفاً مفتوحاً لعرض نتاجاتهم الإبداعية، راسمين معاً مشهداً وضاءً لعالمنا. وسيبدأ إنتاج تلك الجداريات من دبي".

في تعليق له، قال كورتيناي أونيل، من "آرت بينتينغ لاب": "كانت الاستجابة التي تلقيناها من الجمهور هائلة، والآن، بدعم من دبي للثقافة، نحن ندخل إلى مرحلة جديدة ومثيرة من شأنها أن تعزز أهمية الفن في حياة الناس".

وأضاف: "يشكل الدعم الذي تقدمه دبي للثقافة لحملة #UnitedArtEmirates أمراً جوهرياً لنجاح هذه المبادرة، خاصة في إمارة دبي، ويفتح الباب أمام التعاون المستقبلي مع الهيئات الثقافية الأخرى والشركات الخاصة من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة لدعم وتشجيع الفنانين والمبدعين الإقليميين".

ومن خلال هذا التعاون، تسعى دبي للثقافة إلى توجيه رسالة إلى المجتمع، مفادها أن الفن بجميع أشكاله هو موضع تقدير ومرحب به عبر منصات التواصل الاجتماعي. علاوةً على ذلك، من شأن هذه الشراكة أيضاً تحفيز مزيد من المبدعين في الإمارات العربية المتحدة على الاستفادة من أوقاتهم واستثمار مواهبهم بالطريقة المثلى أثناء تواجدهم في منازلهم.

جدير بالذكر أن دبي للثقافة تعمل على إقامة شراكات مع العديد من الشركات الخاصة لدعم المبادرات الإبداعية، وتزويدها بمنصة مبتكرة لعرض إنتاجاتها الإبداعية والتفاعل مع المجتمع على مستوى الإمارات.

لمحة عن #UnitedArtEmirates

أرادت مجموعة من الفنانين في "آرت بينتينغ لاب"، وهي شركة رائدة في مجال الاستشارات والخدمات الفنية على مستوى المنطقة، أن تخلق فرصاً أمام مزيد من الفنانين لعرض إبداعاتهم، وكذلك إبراز أهمية الفن والثقافة كعامل جوهري في ربط المجتمعات. يلعب الفن والفنانون دور اً مميزاً في المجتمع، سواء في الأوقات الجيدة أو الصعبة، ويشكلون جزءاً لا يتجزأ من مجتمعنا، كما تشكل أعمالهم عنصراً مهماً في تاريخنا وثقافتنا. وتتطلع "آرت بينتينغ لاب" إلى مشاركة جميع المواهب، الأطفال والكبار، في جميع أنحاء الإمارات العربية

المتحدة، ليتحدوا جميعاً من أجل إنشاء تحفة جدارية ضخمة. وتهدف إلى الحصول على 2020 عملاً فنياً على أقل تقدير بحلول 30 يونيو 2020.

كيفية المشاركة

يمكن المساهمة في المبادرة من خلال نشر العمل الفني على إنستغرام، مع إضافة وسمي #لنبدع_معاً و#UnitedArtEmirates ، أو إرساله إلى البريد الالكتروني hello@artpaintinglab.com . سيتم الرد على جميع المساهمين بشكل شخصي، كما سيتم تقييم الأعمال الفنية للتأكد من أنها تتناسب مع الثقافة والمعايير المحليتين، وستشكل الأعمال المختارة جزءاً من الجدارية. باب المشاركة مفتوح حتى 30 يونيو 2020.

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