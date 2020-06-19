بالفيديو.. عزف أوركسترالي إماراتي - كوري جنوبي عبر الإنترنت

المصدر: البيان الإلكتروني

قام شباب إماراتيون وكوريون جنوبيون بالعزف الجماعي عبر الإنترنت وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، بمناسبة مرور 40 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وشارك في العزف الجماعي عبر الإنترنت 32 عضوا من أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب، بمن فيهم 4 شباب كوريين جنوبيين.

وجاء هذا الحدث بالتعاون بين ووزارة التربية والتعليم الإماراتية والسفارة الكورية الجنوبية والمركز الثقافي الكوري، احتفالا بالذكرى السنوية الـ40 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حسبما ذكرت يونهاب.

يشار إلى أن أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب قام بعزف النشيد الوطني لكوريا الجنوبية عند زيارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن إلى الإمارات في مارس العام 2018.

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