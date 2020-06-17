الإمارات والمملكة المتحدة تبحثان العلاقات الثقافية

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، اجتماعاً، عن بعد، مع كارولين دينيناج، وزيرة الثقافة والرقمنة في المملكة المتحدة، بهدف استعراض مجمل العلاقات الثقافية الثنائية ومناقشة تطوير مجالات التعاون الإبداعي بين البلدين.

وأطلعت الكعبي الوزيرة البريطانية على تجربة القطاع الثقافي في دولة الإمارات في التعامل مع «كوفيد 19»، لضمان استمرار وصول المنتج الثقافي والإبداعي للجمهور في جميع الأوقات، كما قدمت معاليها نبذة عن البرنامج الوطني لدعم المبدعين المتأثرين بأزمة (كوفيد 19) الذي قدم دعماً مالياً لـ87 مبدعاً مستقلاً وشركة في القطاع الإبداعي وفق آليات ومعايير محددة تضمن لهم الاستمرار في إثراء المشهد الثقافي بالدولة، إضافة إلى صندوق الأزمات للناشرين الإماراتيين الذي أطلقته جمعية الناشرين الإماراتيين والذي يستهدف مساندة دور النشر على استكمال مشاريعها الثقافية والإبداعية.

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