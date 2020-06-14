تقديم سلسلة "ذا كونورز براذرز" إلى العالم العربي

المصدر: إعداد: نهى حوّا

منذ أن أميط اللثام في الوسط الفني عن أن الفنانين البريطانيين، جيمس غولدنغ ومايك سينيل، هما وراء الاسم المستعار "ذا كونور بروذرز"، حتى أصبح اسمهما وأسلوبهما الذي لا لغط فيه، بتلك الشعارات البليغة المقتضبة والمعبرة الموضوعة على خلفية ثقافة البوب، معروفين في جميع أنحاء العالم.

وأخيراً، كان الثنائي يأمل في الوصول الى جمهور أكبر عن طريق إدماج "لغة الضاد" لأول مرة في أعمالهما، على أن يتم الكشف عن تلك القطع الفريدة في معرض حصري في دبي، ولكن بسبب قيود كوفيد-19 تم نقل المعرض عبر الانترنت، وتمكن الفنانان من بيع أعمالهما الفنية بالعربية والانجليزية لمنطقة الشرق الأوسط.

أوضح غولدنغ على موقع " يويورنيوز ": "كنا سعداء للغاية أن نمضي قدماً وأن نقوم بشيء بأسلوب لم نفعله من قبل"، وقد تبرع الفنانان بنسبة 20% من إيراداتهما لصندوق التضامن المجتمعي للإمارات العربية المتحدة لمكافحة كوفيد-19. وسبق لـ "كونور براذرز" أن باعت 300 عملاً فنياً في غضون 30 دقيقة للمساعدة في جمع التبرعات لخدمة الصحة الوطنية في بريطانيا.

بالنسبة إلى الفنانين، ليس هناك من موضوع محظور في الفن. وتعليقاً على ذلك، قال جيمس غولدينغ: "في وقت مبكر جداً استخدمنا الفكاهة كوسيلة لتخفيف حدة القضايا المعقدة"، " وكنا نمزح دائما مهما كان الموضوع قاتماً، واعتقد أن هذا الامر استمر على طول العمل. فغالباً ما يكون الموضوع قاتماً قليلاً لكنه أيضا بحس فكاهي جيد". وبدوره، قال مايك سينيل، إن العلاقة الكوميدية التي يتشارك فيها الثنائي تساعد في إزالة أي حكم او ضغوط عند انتاج الفن معاً.

وعن الازمة الصحية الحالية، علق غولدينغ قائلاً: "أمل أن يكون هذا الوضع فصلاً سلبياً مؤقتاً آخر، ينبثق عنه شيء إيجابي ومبدع".

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