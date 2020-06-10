«دبي للثقافة» تحتفي بفنون الطهي عبر حملة «#لنبدع_معاً»

المصدر: دبي - البيان

كجزء من حملتها الرقمية الوطنية «لنبدع_معاً» التي أطلقتها عبر منصات التواصل الاجتماعي في أواخر مارس 2020، نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» حملة «فن الطهي» لدعم وتشجيع الطهي باعتباره فناً من الفنون التي تحفّز الابتكار والإبداع والريادة، فضلاً عن تشجيع المبدعين إلى تقديم نتاجات إبداعية، كل في مجال تخصصه.

وعبر حملة «فن الطهي» سعت «دبي للثقافة» إلى إبراز فنون الطهي المختلفة من الثقافات المتعددة التي تعيش على أرض دبي، وتعريف أفراد المجتمع على طرق الطبخ التي تختلف من بلد إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى، وذلك في مشهد يعكس التمازج والتلاقح والتعايش بين تلك الثقافات.

كما هدفت الهيئة إلى إيصال رسالة مفادها أن الطهي فن، وأن كل طاهٍ يحمل في داخله مبدعاً تظهر لمساته الفنية في طريقة الطبخ والبراعة في اختيار المكونات الغذائية وطريقة عرض الطعام وتقديمه.

وقد شارك في الحملة عدد من الطهاة المعروفين على مستوى الإمارة، حيث قدموا جلسات طهي مباشرة على إنستغرام باستخدام وسم #لنبدع_معاً. وخلال الجلسات، تم تحضير العديد من الأطباق العالمية بلمسة إماراتية.

على سبيل المثال، تمّ تحضير التوست الفرنسي مع الهيل، والتيراميسو، وهو من الحلويات الإيطالية الأصل، الذي تمّ تحضيره بإضافة النكهات العربية عليه. وعبر هذا التمازج بين النكهات الغربية والشرقية، يبرز الدور الذي يمكن أن يلعبه الطهي، بوصفه فناً من الفنون الإبداعية، في تقريب وجهات النظر وتبادل الأفكار والتمازج والتعايش على مستويات عدة.

وتسعى «دبي للثقافة» من خلال حملة #لنبدع_معاً إلى إلهام المواهب المحلية المبدعة من شتّى الجنسيات والثقافات لتقديم نتاجات من مختلف ألوان الإبداع الكثيرة التي تسهم في تعزيز تفاعل الجمهور مع الأنشطة الثقافية والإبداعية عبر تشجيع المواهب المبدعة لعرض نتاجاتها من المنزل أمام شريحة واسعة من أفراد المجتمع.

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