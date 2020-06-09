عمر غباش وليزلي هازلتون في «الحوارات الأدبية عبر الحدود»

المصدر: (دبي - البيان)

سيكون تأثير الوباء في أنظمة الإيمان والعقيدة، موضوع نقاش بين عمر غباش، الوزير المساعد في مكتب الدبلوماسية العامة والثقافية في الإمارات، والصحافية والكاتبة الحائزة العديد من الجوائز، ليزلي هازلتون، وذلك في تمام الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات، يوم السبت 13 يونيو.

وتعد هذه الجلسة، الثالثة ضمن سلسلة «الحوارات الأدبية عبر الحدود»، التي توفر منصة رقمية لاستضافة الكتّاب والمفكرين الإماراتيين، ضمن مناقشات مباشرة حول مجموعة متنوعة من المواضيع المهمة، بمشاركة خبراء رفيعي المستوى من مختلف أنحاء العالم. ويناقش المتحدثون، دور الآثار الدينية والأبحاث العلمية في التأثير في قرارات صناع السياسات، التي تقود عالمنا لمكافحة «كوفيد 19»، وفيما إذا كان هناك أجندات تخفيها النخب السياسية أو الجماعات الدينية التي تعمل على توجيه الأزمة.

عمر سيف غباش مؤلف كتاب «رسائل إلى شاب مسلم». يشغل حالياً منصب وزير مساعد لدى مكتب الدبلوماسية العامة والثقافية، وقد شغل سابقاً منصب سفير دولة الإمارات في فرنسا (2017-2018)، وروسيا (2008-2017).

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