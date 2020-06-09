«إيكروم الشارقة» يطلق حلقات نقاش افتراضية بشأن مبادرة «مدينة»

المصدر: الشارقة - البيان

يطوّر المركز الدولي لدراسة حفظ وترميم الممتلكات الثقافية - إيكروم، عبر مكتبه الإقليمي في الشارقة، مبادرةً جديدةً بعنوان «مدينة»، تهدف إلى حماية المدن التاريخية، ودعم الارتقاء بإدارة التراث الحضري في المنطقة العربية، من خلال تفعيل دور التراث الثقافي في التنمية المستدامة، تماشياً مع توجهاته الاستراتيجية التي تقضي بالتركز على قضايا التراث الثقافي حول العالم.

وفي هذا الإطار، ينظم مكتب إيكروم - الشارقة خمس حلقات نقاش افتراضية يستضيف فيها مجموعةً من الخبراء الدوليين والإقليميين، وخبراء محليين من عدد من الدول العربية، إضافةً إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية، للاستفادة من خبراتهم في وضع خطة عمل مبادرة «مدينة» بمنهجية فعالة قابلة للتطبيق على الأرض.

وستُعقد حلقات النقاش في الساعة 16:00 بتوقيت الشارقة كل يوم اثنين، بين 8 يونيو و8 يوليو، وستتناول 5 محاور أساسية للكشف عن التحديات الواجب التصدي لها من خلال مبادرة «مدينة».

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